韩越商定加强对北核问题合作 截至2030年对越提供40亿美元有偿援助

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韩国国际广播电台报道：正在越南进行国事访问的韩国总统尹锡悦当地时间23日表示，北韩核导问题是最急需解决的地区安全威胁，将加强与越南和东盟的合作。尹锡悦当天上午在位于河内的越南主席府与越南国家主席武文赏举行首脑会谈后发布联合公报时表示，越南是我们落实《印度-太平洋战略》和“韩国-东盟连带构想”的重要合作伙伴。尹锡悦和武文赏当天上午9时15分（韩国时间11时15分）起在越南主席府依次举行了为时95分钟的少数会谈和扩大会谈，发布了旨在履行全面战略伙伴关系的行动计划。尹锡悦表示，两国商定在外交和安全领域加强战略合作，今年3月两国就定期举行防长会谈达成了协议，此次就每年定期举行外长会谈、深化战略沟通形成了共识。尹锡悦还说，基于韩国海洋警察厅和越南公安部签署的谅解备忘录，韩国将积极支援越南加强海洋治安力量，并将以牢固的两国政治信任为基础，扩大军工产业合作。尹锡悦表示，将进一步扩大对越南的开发合作。今后七年间，对外经济合作基金（EDCF）支援限额将从目前的15亿美元扩大至 20亿美元，双方还首次签署了20亿美元规模的经济合作增进资金合作合约，截至2030年共将向越南提供40亿美元的有偿援助。两位首脑还就加强经济和产业合作达成了协议。尹锡悦表示，两国决定进一步加速开展经济合作，以到2030年实现贸易额1500亿美元目标。今后将通过构建原产地电子数据交换系统(EODES)，顺利履行韩越自由贸易协定。两国还商定寻求液化天然气(LNG)发电、氢能生产、智能城市、应对气候变化等领域的合作。为增进下一代的交流，还将扩大越南境内韩语教育支援和奖学金等交流项目。