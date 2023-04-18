6.25战争爆发73周年 尹锡悦强调不能忘记韩美两国的牺牲

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韩国国际广播电台报道：25日是6.25战争爆发73周年纪念日，韩国总统尹锡悦表示，绝不能忘记韩美两国先烈所流的鲜血，并强调了同盟的重要性。另外，韩国政府向参战有功者授予了勋章和新制服。尹锡悦参观了韩美同盟70周年纪念特别展。他表示，美国为守护韩国的自由，迅速决定参战，绝不会忘记两国英雄的牺牲和献身。尹锡悦说，绝不能遗忘韩美两国先烈为守护这片土地的自由所流的鲜血。韩美参战勇士及家属、两国青少年随同参观了展览。另外，国家报勋部举办了6.25战争爆发73周年纪念仪式，向参战勇士给予礼遇。政府向已故谢海镇（音）等三名最近战功得到确认的参战勇士追授了花郎武功勋章，并向尚健在的参战勇士授予了新制服。国务总理韩德洙表示，必须牢记，我们目前所享有的自由、和平和繁荣是许许多多年轻英雄用在战争中流下的鲜血、汗水和眼泪换来的。韩德洙还表示，北韩仍然未能从战争当时的痴心妄想中醒过来，依然破坏着韩半岛和国际社会的和平稳定，韩国将通过强有力的自主国防来守护安全。国民力量党表示，不会忘记英雄的高贵牺牲。该党代表金起炫指出，国内存在亲北、从北势力，试图掩盖北韩对战争的责任。共同民主党表示，在确立牢固的国防态势的同时，也应展开对北对话等外交努力。正义党评论说，应通过均衡外交来守护韩半岛的和平。