韩进入梅雨季 多地发布山体滑坡预警

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韩国国际广播电台报道：韩国进入梅雨季，济州、南海岸地区迎来强降水。截至27日，全国大部分地区还将出现30-120毫米不等的降水。湖南、庆南、济州的降雨过程将持续到27日上午。随着梅雨前锋下移至南海，中部地区和庆北地区截至27日下午将偶有降雨。截至27日，济州降水量预计为50-150毫米，济州山区最高将超过200毫米。全南、庆北北部内陆、庆南南海岸部分地区将超过120毫米。中部地区从26日傍晚至晚间、南部地区和济州从26日晚至27日上午将出现每小时20-40毫米的强降水。忠南、湖南、庆南地区于26日清晨将山体滑坡预警级别上调至“注意”。山体滑坡警报分为“关注”、“注意”、“警戒”、“严重”四个级别，其他地区目前为“关注”级别。气象厅表示，目前上述地区的降水量已达到30-80毫米。截至27日，全南、岭南部分地区还将出现最高超过120毫米的降水。行政安全部于26日凌晨3时启动中央灾难安全对策本部第一阶段应对体系，并将预警水平从“关注”上调至“注意”。行政安全部表示，截至目前，庆北地区因斜面崩塌和水涝危险转移了一人，不过并未发生人员伤亡。中央灾难安全对策本部要求对海岸、河川、溪谷等地进行严格管制，防止因降雨造成人员伤亡。总统室也启动了紧急工作体系。结束海外访问的尹锡悦总统向行政安全部次官韩唱燮强调，必须做到迅速预警和转移，才能防止人员伤亡。