韩物流竞争力排名全球第17 首次跻身二十强

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国物流竞争力首次跻身全球二十强。大韩商工会议所26日表示，根据世界银行公布的《2023年世界物流绩效指数》，韩国的物流竞争力排名全球第17。物流绩效指数是评估各国物流竞争力的代表性指数。世界银行对全球160余个国家的海关及边境管理、基础设施、价格竞争力、物流服务质量、货物追踪能力、货运时效六个指标进行评估，每两年发布一次结果。由于新冠疫情期间未能进行调查，此次报告是时隔五年再次发布。韩国在2014年排名第21位、2016年排名第24位、2018年排名第25位，今年首次跻身前二十。在亚洲地区，新加坡（第1）、香港（第7）、日本（并列第13）、中国台湾（并列第13）、中国大陆（第19）跻身前二十。与2014年相比，中国大陆和台湾的排名分别上升了九个和六个位次，新加坡从第5位跃居第1位，日本从第10位下滑至第13位。专家指出，东北亚国家的物流竞争力普遍提升，竞争日益激烈，国家物流竞争力不仅直接关系到企业的全球竞争优势，也能起到促进外企投资、吸引转运货物的效果。韩国在海关及边境管理指标中排名第7，在基础设施指标中排名第9，其余四项指标则均排在20名开外。大韩商工会议所指出，为加强韩国的物流竞争力，应加快物流产业的数字转型、构建综合数据平台，以提高货物追踪能力和时效性、加强对中小物流企业的扶持，以提高物流服务质量。