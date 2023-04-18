韩执政党前往萨德部署地辟谣 在野党议员绝食抗议日本排污

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韩国国际广播电台报道：在日本福岛核电站即将排放核污水之际,韩国朝野的舆论战也愈演愈烈。执政党国民力量党议员前往星州品尝香瓜和水产品，强调食品的安全性，并宣称在野党进行政治煽动活动。在野党共同民主党数名议员则宣布绝食抗议日本排放核污水，并指出政府和执政党帮助日本排污。26日，国民力量党领导层前往庆北星州郡品尝香瓜，本月21日，政府发布了“萨德”电磁波辐射对人体无害的环境影响评估结果。国民力量党此举意在讥讽共同民主党所主张的部署“萨德”将影响农产品安全。国民力量党还指出，在野党攻击福岛核电站排污是政治煽动。该党党首金起炫表示，共同民主党过去也曾散播食用美国产牛肉会引发疯牛病的谣言，现在开始散播水产品的谣言。共同民主党议员则进行绝食抗议示威，要求日本取消排放核污水计划。该党议员尹在甲从本月20日起绝食抗议，随后议员禹元植也加入了抗议。这些议员认为，日本侵犯了我国的海洋主权，政府和执政党却从旁协助。禹元植说，如果日本不能打消国际社会对排海计划影响海洋生态系统的担忧，就应予以取消。他说，日本国民也对排污感到担忧，为何将我国国民担忧的呼声视为传播谣言。共同民主党党首李在明指出，核污水一旦排海就无法回收。政府和执政党支持日本排污，不知他们是哪个国家的政府、哪个国家的政党。正义党代表李贞味也在日本驻韩国大使馆前绝食，抗议日本排放核污水。