美媒：北韩黑客组织仍以窃取情报为主要目的

Photo : Getty Images Bank

韩国国际广播电台报道：有分析指出，虽然北韩黑客组织热衷于窃取加密货币，但大部分活动仍着重于盗取海外主要情报。据美国《外交政策》杂志当地时间26日报道，情报公司Recorded Future在近期的一项非公开报告中指出，北韩运营网络项目的主要目的是间谍活动。报告对最近14年间与北韩有关联的黑客组织所实施的273次网络攻击进行了分析，结果显示，70%以上是以收集情报为目的。RecordedFuture的资深分析师米奇·哈泽德（Mitch Haszard）向《外交政策》表示，北韩黑客是一群获得国家支援的网络犯罪团伙，虽然不少意见认为，他们是为了金钱犯罪，但实际上他们仍侧重于收集情报、也就是网络间谍活动。美国《华尔街日报》援引美国官员及区块链专家的话报道说，最近五年间，北韩利用黑客部队窃取的加密货币价值达到30亿美元（约合3.9万亿韩元），这些加密货币被用来筹集约一半的核和弹道导弹研发资金。根据《外交政策》的报告内容，北韩网络攻击的力量集中于窃取与敌对国家想法有关的情报或敏感技术，黑客攻击的对象大部分是政府机构，加密货币、媒体、金融、国防和非政府机构等也是目标。