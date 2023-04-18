当机器人遇上国乐：机器人指挥家演奏会在韩上演

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韩国国际广播电台报道：韩国首次出现了机器人指挥家。日常生活中无处不在的机器人拿起了指挥棒，与演奏家沟通，那么它们的实力究竟如何呢？演奏团的几十名团员按照机器人指挥家的手势开始和谐地演奏，丝毫没有出现差错。在接下来的即兴表演中，机器人和人类同台演出。机器人告知乐曲的起始，人类演奏家在此基础上添加即兴发挥的元素。通过动作捕捉技术，人型机器人“Ever 6”能够还原真人指挥家的动作，动作虽然自然，但也存在着明显的局限。指挥家崔秀烈（音）表示，机器人指挥家的致命弱点是不能听。“Ever 6”无法聆听乐团的演奏、为乐团指出方向，也没有纠正、说服、提议等指挥技能。不过意见认为，机器人指挥家有助于旨在提高演奏准确度的反复练习。另外，由于机器人不懂妥协，发生啼笑皆非的情况也在所难免。国立国乐管弦乐团艺术总监职务代理汝美顺(音)表示，“机器人一旦开始演奏就不会中断，有时演奏团成员们会开玩笑说‘啊，真好’、‘能从头到尾不间断地演奏’，机器人指挥家不会放慢节拍，所以我们必须得赶上”。策划这场演出的作曲家希望引发人们对机器人无法超越、人类独有的"交流沟通"能力的思考。作曲家孙一勋(音)介绍说，"现在是与机器人共存的社会，希望大家能够在观看演出的同时思考更多的问题，不仅仅是被机器人取代的问题，还有机器人及与机器人有关的种种尝试会使我们的生活会发生怎样的变化、科学技术会如何发展等等。