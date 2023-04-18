韩方便面售价时隔13年下调 政府施压奏效

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韩国国际广播电台报道：方便面是韩国具有代表性的便民食品，时隔十三年首次降价。随着政府加大施压力度，坚持没有降价理由的食品界终于动摇。这种情况是否会扩散到饼干、面包等其他食品也备受关注。去年9月起袋装方便面售价陆续上调，涨幅达到了10%左右，不过7月起主要产品的售价将有所调整。方便面界市占率排名第一的农心将从7月起降价，主产品辛拉面的售价将下调4.5%。三养食品也将三养拉面等12款产品的售价下调4.7%。以便利店售价为准，每袋将下调40韩元到50韩元不等。农心一位人士表示，公司决定降价是为了把实惠还给消费者。上述两家公司下调方便面售价是2010年以来的首次。另外，不倒翁和八道食品也考虑到面粉供货价下跌等，决定调整方便面售价。八道一位人士表示，我们正在研究降价，目前在考虑调整哪一种产品、调整时间等具体细节。经济副总理表示，国际面粉售价下跌，方便面价格也存在下调的余地。另外，政府曾召集面粉公司，加大施压力度、要求降价。方便面公司也不得不予以响应。韩国消费者团体协议会事务总长李正秀（音译）表示，从消费者的立场来看，我们欢迎方便面降价。不过从下调幅度来看，比起上调价格，调幅略窄。面粉售价下降，减轻了饼干、面包等加工食品的成本负担。农心决定将其主力产品虾条的售价下调100韩元，这将对其他主要饼干和面包公司产生影响。