韩政府将1名协助北韩政权的韩裔俄罗斯人列为制裁对象

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韩国国际广播电台报道：韩国政府将一名韩裔俄罗斯人列为单边制裁对象，此人违反联合国安理会的制裁决议，为北韩政权从事活动。政府还将一名帮助该俄罗斯人的北韩人和二人成立的两家公司列入制裁名单。政府将违反联合国安理会制裁决议、支援北韩筹资活动的一名韩裔俄罗斯人等两名个人和两家公司列为制裁对象。韩裔俄罗斯人崔天坤（音，下同）、其助手北韩人徐明以及二人持有、投资的两家公司被纳入名单。崔天坤在韩国涉嫌金融犯罪，随后逃到俄罗斯并取得了国籍，之后为北韩政权活动。为躲避制裁，崔天坤在蒙古设立了空壳公司汉纳乌兰（音）。据推测，该公司与北韩的贸易额达到了100亿韩元以上。崔天坤与北韩朝鲜贸易银行的俄罗斯符拉迪沃斯托克代表徐某联合投资，成立了阿普西隆贸易公司（音）并进行活动。朝鲜贸易银行于2017年被联合国安理会列入制裁名单。联合国安理会决议禁止与北韩团体、个人进行合作业务或设立、维持和运作合作机制。若要与此次被列为金融制裁对象者进行外汇、金融交易，须事先获得韩国银行行长或金融委员会的批准。未经批准交易时，将根据相关法律予以处罚。外交部表示，包括此次制裁措施在内，去年10月至今，总计将45名个人和47个机构列为对北单边制裁对象。