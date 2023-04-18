韩国承包罗马尼亚核电站氚去除设备建设项目

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韩国国际广播电台报道：韩国获得罗马尼亚重水堆核电站的氚去除设备建设项目订单。该项目为韩国承包的核电站单一设备订单之最。继推动向各国出口轻水反应堆之后，该订单有望为其他种类的核电出口奠定基础。罗马尼亚切尔纳沃达核电站是使用重水代替轻水作为核裂变冷却剂的重水堆核电站。由于重水堆核电站运行过程中会产生氚，须安装氚去除设备。韩国水力原子力公社拿下了该设备的建设项目，订单额为2600亿韩元，为韩国所承包的核电站单一设备出口项目之最。韩国水力原子力公社社长黄柱镐表示，公司凭借在月城核电站建设氚去除设备的经验，首次承包欧洲地区核电站EPC（设计、采购、施工）项目，具有里程碑意义。政府和韩国水力原子力公社还期待在此基础上能拿下切尔纳沃达核电站性能改善项目的订单。受碳中和、俄乌战争影响，罗马尼亚正探讨延长正在运作中的核电站寿命。2011年，韩国更换了与切尔纳沃达核电站运作方式相同的月城核电站1号机组的反应堆，延长了核电站的寿命。重水堆核电站的反应堆因横向设置，更换难度较高。庆熙大学原子力工学系教授郑凡天（音）表示，罗马尼亚反应堆的氚多，说明反应堆已经老旧。此次出口意味着罗马尼亚认可了我国的技术，今后很有可能将反应堆寿命延长项目也委托给我国。罗马尼亚核电站性能改善项目的规模预计为2.5万亿韩元左右，营运有同类型核电站的加拿大、阿根廷、印度、中国等国家也有望成为潜在市场。