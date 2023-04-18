尹锡悦：哪怕选举落败 也应紧缩财政

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在讨论政府中期财政计划的会议上指出，只要是真心热爱国家和国民的政治权力，哪怕在选举中落败，也应实施利国利民的紧缩财政政策。尹锡悦28日下午在青瓦台迎宾馆主持召开2023年国家财政战略会议并作出上述发言。尹锡悦指出，在推动我国正常化的过程中，最重要的就是财政，希望各部门长官能够细致审查预算，把钱花在刀刃上。尹锡悦说，如果真心为国为民，而不是只顾政治野心，紧缩财政、稳健财政是不可避免的。没有任何政治权力愿意选择不受欢迎的紧缩政策，而我们做出这样的选择是因为迫不得已。他还强调，必须完全排除收买选票性质的福利预算，保留经济补贴，提高社会补贴的效率和合理性。尹锡悦例举了必须投入财政的领域，包括强化国防、法律执行等国家根本功能，保护真正的弱势群体，加强未来增长动力，创造优质就业岗位，改善军队官兵待遇，研发尖端科技等。会议对2023年-2027年中期财政运营和2024年财政预算制定方向进行了讨论。企划财政部、雇佣劳动部、产业通商资源部、保健福祉部、外交部等各部门长官在会上发言。政府在与有关部门讨论后，将结果纳入下半年公布的财政长期计划“财政愿景2050”之中。