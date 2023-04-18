反对政府推进KBS收视费单独征收 韩在野党检举放送通信委员会委员长

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韩国国际广播电台报道：韩国4个在野党的所属议员批评政府草率推进电视台收视费单独征收事宜，以涉嫌滥用职权向高级公职者犯罪调查处检举放送通信委员会委员长金孝在。民主党、正义党、基本收入党、进步党前往放送通信委员会提出抗议。四党谴责，通过修改施行令来推进收视费单独征收，既非正道，也十分草率。四党议员与代理委员长金孝在见面时指出，立法预告意见书中反对意见占据了绝大多数，应立即停止推进该措施。金孝在则回答说，国民忙于生计，没有时间表达意见，这些意见主要来自于施行令修改后会受到不利影响的群体。四党以涉嫌滥用职权向高级公职者犯罪调查处检举了金孝在。还有意见指出，应给予KBS、EBS和韩国电力公社等相关当事方陈述意见的机会。放送通信委员会常任委员金贤（音）指出，收视费问题的当事方KBS、EBS、韩国电力从未在放送通信委员会全体会议上进行过面对面陈述，程序上存在问题。不过另一名常任委员李相仁则认为，KBS已经通过书面方式充分陈述了意见，再次给予陈述机会并不妥当。立法预告期间总计收到了4756条国民意见，根据放送通信委员会的统计，其中89.2%反对单独征收收视费。目前KBS等电视台的收视费采取与电费合并征收的方式。