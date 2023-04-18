韩国会或于明日通过出生通报制度 1年后施行

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：出生通报制度有望于30日在国会全体会议上通过，并于1年后正式施行。出生通报制度旨在解决未进行出生登记儿童的问题，近日在国会常任委员会会议上获得通过。另外，国会将于7月对旨在保护存在困难的孕妇和儿童的分娩保护制度做进一步讨论，以打消围绕该制度的一些担忧。近期韩国出现了父母故意不为婴儿进行出生登记、随后予以杀害的事件。为防止此类事件再发，国会常任委员会会议近日通过了名为出生通报制度的修正案。这项修正案将由父母履行的出生登记义务转移至医疗机构。医疗人员记录下婴儿的出生情况后，医疗机构负责人须在2周内向健康保险审查评价院通报。随后评价院须向市、邑、面首长通报。若父母在一个月内不进行登记，市、邑、面首长可行使职权予以登记。国会法制司法委员会干事、国民力量党议员郑点植表示，该项制度允许市、邑、面首长通过职权获得法院许可，直接进行出生登记。不过修正案并不包含针对不进行通报的医疗机构负责人的处罚条款。朝野表示，医疗机构只需点点鼠标便可将出生信息传送给评价院，行政上不会有太大的负担。由于构建出生通报系统需要一定时间，该制度的施行时间为国会通过日起的一年后。另外，朝野决定在7月的临时国会上对保护匿名分娩权的分娩保护制度做进一步讨论。有意见担忧，该制度有可能助长孕妇弃养婴儿的现象，且侵犯婴儿对亲生父母的知情权。国会保健福祉委员会委员、共同民主党议员申贤荣指出，对分娩保护制度进行立法的同时，调整令女性无法光明正大地怀孕、分娩的社会结构也十分重要。与此同时，政府对有出生记录、但未进行出生登记的2100余名儿童展开全面调查。