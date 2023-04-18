尹锡悦小幅改组内阁 公布提名人选名单

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦对内阁进行了小幅度改组，提名诚信女子大学教授金暎浩为统一部新任长官，任命大检察厅中央调查部前部长金洪一为国民权益委员会委员长。另外，尹锡悦还替换了13名次官，提名奥运会举重金牌得主、龙仁大学教授张美兰为文化体育观光部第二次官，总统室管理秘书官金五镇（音）为国土部第一次官，国政企划秘书官朴成训为海洋水产部次官等。总统室秘书室长金大棋29日在位于龙山的总统室公布了包括上述内容的长官、次官人选提名案。被提名为统一部下一任长官的金暎浩曾在李明博政府时期担任青瓦台统一秘书官，是持续对北韩人权提出批评的对北强硬派。国民权益委员会委员长金洪一是前任检察官，2007年负责调查BBK事件，在担任大检察厅中央调查部部长时期曾与时任第二课长的尹锡悦共事。总统室多名秘书官级别幕僚被提名为次官。总统室管理秘书官金五镇、国土交通秘书官白源国分别被提名为国土交通部第一、二次官，国政企划秘书官朴成训被提名为海洋水产部次官，科学技术秘书官赵成暻被提名为科学技术信息通信部次官，国政课题秘书官任相骏被提名为环境部次官。曾获得奥运会举重金牌的龙仁大学体育系教授张美兰被任命为文化体育观光部第二次官，负责体育、旅游工作。另外，企划财政部预算室长金琓燮被提名为企划财政部第二次官，现韩国驻越南大使吴姈姝被提名为韩国外交部第二次官，现韩国驻泰国大使文胜铉被提名上任韩国统一部次官等。