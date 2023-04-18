韩国会或于30日通过出生通报制度

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韩国国际广播电台报道：韩国国会有望于30日通过出生通报制度，该制度旨在解决未进行出生登记儿童的问题。国会将于当天下午2时召开6月临时国会会议最后一次会议，审议以出生通报制度为主要内容的《家族关系登记法》修正案等主要法案。29日朝野在国会法制司法委员会中就修正案达成了协议，内容包括医疗机构将诊疗记录簿中记载的出生信息在14天以内通报健康保险审查评价院，评价院再代替父母通过网络系统向地方自治团体登记。修正案还规定，若父母超过1个月未进行出生登记，地方自治团体首长须在7天内通知产妇进行登记。在产妇仍未进行登记的情况下，地方自治团体首长可在获得法院许可后行使其职权进行登记。不过即使此次修正案获得通过，也将推迟至一年后施行，以对保障匿名分娩的“分娩保护制度”进行后续立法、构建出生信息登记系统。另外，在野党共同民主党和正义党还预告将在当天的全体会议中将《梨泰院惨案特别法》列为快速通道（fast track）案件并处理《黄色信封法》（《劳动组合及劳动关系调整法》）修正案。共同民主党、正义党、基本收入党和进步党四大在野党29日向国会提出了将《梨泰院惨案特别法》指定为快速通道的同意书，国会议长须在当天举行的全体会议中，以无记名投票方式表决是否将该法案指定为快速通道。