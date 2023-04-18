韩5月全行业生产时隔14个月现最大增幅 消费、投资同步增长

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韩国国际广播电台报道：5月，韩国全行业生产、消费和投资同步增长。反映产业活动情况的三项指标同步增长还是自今年2月以来的首次，不过由于增幅不明显，很难认为经济已全面复苏。据统计厅30日公布的《产业活动动向》数据，5月全行业生产（经季节调整、不计农林渔业）指数为111.1(2020年=100)，环比增长1.3%。这是去年3月以来时隔14个月的最大增幅。全行业生产在2月、3月分别增长1.1%，4月下滑1.3%，5月由负转正。其中矿工业生产增长3.2%，在矿工业中，制造业生产增长3.2%，带动整体生产增加。半导体行业走势仍然乏善可陈。半导体生产今年初连续2个月下滑，3月猛增30.9%，4月（+4.9%)、5月(+4.4%)也出现了小幅增长，但较去年同期缩水16.7%。库存率（库存量除以出货量）从4月的130.1%降至5月的123.3%，跌去6.8个百分点。尽管半导体库存（+2.7%）有所增加，但汽车、机械设备库存出现减少。半导体出货量增长19.0%，使库存增幅较前月（+30.0%）大幅放缓。统计厅经济动向统计审议官金宝京表示，半导体出货量增加、库存率下滑，但仍未出现出口大幅增长的迹象，因此很难认为已明显反弹。半导体减产的效果仍需观察一段时间。另外，反映消费走势的零售额指数（经季节调整）5月为105.2，较前一个月上升0.4%。设备投资在机械类和航空运输设备投资增长的推动下，环比增长3.5%。