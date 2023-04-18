纪念韩德建交140周年 韩流博览会在法兰克福举行

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韩国国际广播电台报道：为纪念韩国与德国建交140周年，韩国政府在法兰克福举行了韩流博览会，助力中小企业进军欧洲市场。产业通商资源部30日表示，与文化体育观光部、农林畜产食品部、国土交通部、中小风险企业部、大韩贸易投资振兴公社等一道举行了韩流博览会。韩流博览会是代表性的海外综合出口博览会，旨在帮助中小和中坚企业进军海外市场，去年曾在越南河内举行。今年为纪念韩德建交140周年、帮助我国企业进军欧洲市场，选择在德国法兰克福举办。国内外317家公司参加了本届博览会，总计约有1.5万余人前来参观。化妆品、食品等消费品和服务企业，以及材料、零部件和设备企业参加了B2B对接洽谈会，与欧洲客户进行出口洽谈。新世界百货商店旗下新人设计师平台入驻企业、现代家庭电视购物和中小企业流通中心入驻企业也参加了洽谈会。主办单位还为游客和海外客户开设了韩流体验馆。体验馆运用展品举行了“K-化妆秀”、“韩食食品秀”、韩国旅游和韩服体验以及釜山世博会申办宣传活动等。大韩贸易投资振兴公社表示，将借此次博览会的机会，为未来汽车和半导体零部件领域的国内企业与客户间的洽谈会、业务合约签订提供支持，并与未能参加博览会的国内企业进行在线洽谈。