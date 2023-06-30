日首相岸田文雄要求向国内外说明核污水排放有关情况

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韩国国际广播电台报道：据共同社报道，福岛第一核电站核污水（日本政府称为处理水）排海在即，日本首相岸田文雄要求彻底确保安全性，并向国内外郑重说明排海有关情况。日本环境大臣西村昭宏对记者说，岸田文雄当天在东京首相官邸召开的核污水排放有关阁僚会议上要求确保安全性、制定辟谣对策，向国内外进行彻底说明。日本政府发言人松野博一也在当天的记者会上表示，包括首相在内的内阁官员在会上聚首、共享信息，岸田文雄首相要求继续彻底地确保安全性，并向国内外郑重说明相关情况。对于核污水排放时间，松野博一重申了日本政府的立场，表示预计在今年春天至夏天启动排放。另外，日本外务大臣林芳正宣布，国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西将于7月4日至7日访问日本。国际原子能机构负责验证福岛第一核电站核污水排海计划。外务省表示，总干事格罗西将与外务大臣林芳正及日本政府其他官员会晤，并考察福岛第一核电站。岸田文雄将于7月4日在东京首相官邸与格罗西会面，接受国际原子能机构对日本政府核污水排放计划的最终评估报告。林芳正也表示，应外务省邀请，格罗西将于下月4日访问日本，将与格罗西会晤并共进午餐，目前正就格罗西访日和拜访岸田文雄首相等其他日程进行协调。据部分媒体报道，国际原子能机构的最终报告将在岸田文雄和格罗西会晤时公布。对此，林芳正并未正面作答，仅表示应向国际原子能机构方面核实。