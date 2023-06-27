韩出口时隔16个月恢复顺差 下半年有望正式好转

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韩国国际广播电台报道：上周末公布的数据显示，6月韩国贸易收支时隔16个月恢复顺差，出口减幅为进入今年以来的最低水平。不少分析认为，半导体和对华出口数据能否反弹将成为决定今后贸易情况的关键因素。6月，汽车出口依然表现良好。电动汽车等高附加值车辆的出口扩大，带动汽车总出口额连续4个月超过60亿美元。船舶、通用机械、二次电池的出口也持续增长，使6月出口同比减幅收窄至6%，为今年以来的最低水平。产业通商资源部贸易投资室长金完基表示，今年1月至6月，每月的日均出口额和贸易收支持续改善，出口呈现增势的品种也不断增多。随着国际能源价格趋稳，能源进口额大幅减少27%，推动总进口额下滑11.7%。由于进口跌幅高于出口，6月贸易收支出现11.3亿美元的顺差，摆脱了自去年2月以来的逆差，时隔16个月转为顺差。上半年累计贸易逆差为262亿美元，亦有所减少。不过下半年情况仍不明朗。上月半导体出口下滑高达28%，迟迟不见恢复的迹象。上半年半导体出口额累计减少258亿美元，与同期贸易逆差规模（262亿美元）基本持平。最令人担忧的是，对华出口仍未能复苏。现代经济研究院经济研究室长周元（音）指出，若半导体出口能够扩大，将有力推动出口。在半导体出口中，中国市场占到40%-50%，但中国经济重启几乎未能产生效果，6月对华出口也将出现相当大幅度的下滑。政府则强调了积极的信号，指出半导体价格的下滑势头趋于平稳，且对下一代存储芯片的需求正在增加。