尹锡悦：统一部非北韩援助部门 应做出变化

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在就任后的首次内阁改组中更换了统一部长官、次官。他表示，统一部不是北韩援助部门，已经到了必须改变的时候。朝野围绕统一部角色的改变展开了唇枪舌战。在上届政府，统一部负责以对话、合作为主的对北政策有关工作。总统室首席宣传秘书金恩慧表示，尹锡悦总统指出，今后统一部应遵循基于自由民主基本秩序的统一这一宪法精神，履行其本职。尹锡悦特别指出，应追求“南北韩所有居民都能生活得更好、更有人类尊严的统一”。尹锡悦提名在北韩人权问题上持强硬立场的人选为统一部长官候选人、具有外交官背景的人选为次官候选人的原因也在于此。尹锡悦最近指出，政权已经更换，但是有些公务员完全没有做出任何变化。他强调，将进行大胆的人事调整、追求变化。预计统一部的工作重心将由推动对北对话和交流转向在国际社会上宣传北韩人权现状并配合有关行动。民主党谴责政府计划将统一部打造为第二个国情院或对北宣传部门。民主党总干事赵正湜指出，总统提名的统一部长官候选人执着于旧时代的冷战主义思维和敌对性的对北政策理念。国民力量党则指出，只要与自身的观点不符，民主党就会反对；总统的意图是改变前任政府的错误政策。该党发言人金艺玲（音）表示，将全面修改对北屈从政策，为统一部确立起符合新安全环境的应有职责。