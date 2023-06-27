朝野围绕总统涉统一部发言产生分歧

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦表示统一部不是北韩援助部门，必须做出改变。围绕这一发言，朝野发表了不同的立场。共同民主党国会发言人金翰奎2日在书面资料中表示，尹锡悦总统今天的发言是否定大韩民国政府迄今为止为南北和解合作所付出的努力；意图撤回我们付出巨大的社会成本，艰难达成的制度性协议，令人十分担忧。金翰奎强调，统一部的前身是1969年设立的国土统一院，1990年改为统一院，1998年改为统一部并沿用至今。根据现行《宪法》，统一部管辖制定与统一和南北对话、交流、合作有关的政策，统一教育及其他统一相关工作。金翰奎还质疑，总统是否意图将统一部打造成第二个国情院抑或对北宣传部门。他谴责，继外交、安全之后，总统又试图将韩半岛和平这一直接影响国民生活的领域用作政治斗争的素材，这种态度令人十分担忧。对此，国民力量党表示，总统是要求统一部为实现统一发挥实质性作用。国民力量党发言人金艺玲（音）2日在口头评论中指出，尹锡悦总统强调全面修改前任政府的对北屈从政策，为统一部确立起符合新安全环境的应有职责。金艺玲表示，文在寅政府的对北迎合政策导致统一政策出现倒退，加深了离散家属的痛苦。今后统一部将提出使大韩民国团结一致、有说服力的统一之路。