世界童军大露营下月在新万金举行 规模创历年之最

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韩国国际广播电台报道：全球青少年的露营庆典“世界童军大露营（World Scout Jamboree）”将于下月在全罗北道新万金举行。此次活动将有4.3万余人参加，创历史之最，当地正忙于为迎接来自全球各地的参加者做准备。第25届世界童军大露营将于下月1日在全球最长海堤新万金海堤举行。世界童军大露营的宗旨是使全球青少年聚在一起享受冒险的乐趣并进行交流，1920年在英国伦敦举办第一届，此后每4年在全球各地举办一次。这是韩国自1991年江原固城大露营之后，第二次举办该活动。本届大露营将有来自152个国家的4.3万余人参加，规模创历史之最。本届活动将从管弦乐团演出、500架无人机表演的灯光秀、烟花大会等环节开始，接下来童军们将在露营活动中建立起友情，共同思考气候危机、贫困等全球性问题。童军还将走出露营地，参加韩纸工艺品制作、寺庙居住体验等丰富多彩的活动。新万金世界童军大露营组委员总干事崔昌行（音）表示，我们将举办K-POP演唱会，让来自全世界的青少年跨越宗教、种族、语言的壁垒，和谐共处。由于90%以上的参加者来自海外，组委会对签证签发程序进行了简化，并设置了专用出入境审查处。组委会和全罗北道表示，将加快修建部分设施、招聘翻译人员，确保大会有条不紊地进行。大会期间，组委会还将开设面向游客的项目，使普通游客也能间接体验世界童军大露营。