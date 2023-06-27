韩民主总工会举行为期2周大罢工 参加人数逾40万

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韩国国际广播电台报道：韩国民主总工会从3日起展开为期2周的大罢工，要求停止打压工会、尹锡悦政府下台。民主总工会从3日起至15日举行为期2周的大罢工。此次罢工的核心诉求是停止打压工会、上调最低时薪等劳动问题、反对福岛核污水排放、保障集会和示威自由等。总工会方面表示，此次罢工将成为要求尹锡悦政府下台的斗争扩大至普通民众之间的起点。据总工会推算，120万名会员中，超过40万人将参加此次罢工。民主总工会委员长梁景洙（音）表示，2周内将有40万以上劳动者参加罢工，20万以上劳动者走上街头。比任何时候都更多的劳动者决定举行前所未有的、强有力的大罢工。不过总工会也表示，大罢工将以各行业工会参加1-2天的罢工形式进行，尽可能减少对市民造成的不便。首先，快递工会所属的1.5余名劳动者将展开一天罢工。12日，民主总工会规模最大的行业工会、金属工会将在白天、夜间各举行2个小时以上的罢工。金属工会下属现代汽车工会也将参加此次罢工，这是现代汽车工会自2018年以来首次参加民主总工会的罢工活动。13日起，卫生医疗工会将展开无期限罢工，护士、助理护士均属于该工会。大罢工期间，劳动者还将在首尔市中心举行大规模集会和行进活动。另外，要求尹锡悦政府下台的烛光集会将于4日、7日、11日、14日在全国各地举行。警方表示，将严肃处理非法行为，罢工期间每天向全国各地投入最多155支警察部队。