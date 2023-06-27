民调：尹锡悦支持率42.0% 连续3周上升

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韩国国际广播电台报道：3日，一项民调结果显示，韩国总统尹锡悦的施政支持率连续3周上升，超过40%。民调机构Realmeter受“传媒讲坛”（Media Tribune）委托，于上月26日至30日面向全国2505名18岁及以上选民实施调查。结果显示，对尹锡悦施政的正面评价率为42.0%，较前一周上升3.0个百分点。在Realmeter实施的调查中，尹锡悦的支持率最近3周连续上升，继5月第四周（5月22日至26日，40.0%）之后再次突破40%。对尹锡悦施政的负面评价率为55.1%，较前一周下滑2.4个百分点。负面评价率同样连续3周下滑。按照地区来看，尹锡悦在釜山、蔚山、庆南地区（7.7%↑）的支持率上升；按照年龄划分，在60岁-69岁人群（10.7%↑）、20岁-29岁人群（5.2%↑）、30岁-39岁人群（4.8%↑）中上升；按照政治倾向来看，在无党派（9.8%↑）、保守派（4.5%↑）和中间派（4.5%↑）中出现上升。负面评价则在正义党支持者（2.6%↑）中有所上升。Realmeter表示，调查期间的主要事件为日本政府重新将韩国列入白名单、首次内阁改组、尹锡悦的“反国家势力”言论等。此次调查的置信水平为95%、抽样误差为±2.0%p。调查采取无线电话（97%）、有线电话（3%）混合的方式进行，应答率为3.0%。