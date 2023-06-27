韩欧商定创办半导体研究者论坛 展开共同研究

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韩国国际广播电台报道：韩国和欧盟商定创办“韩国-欧盟半导体研究者论坛”，展开共同研究。科学技术信息通信部表示，该部门长官李宗昊6月30日同欧盟委员会内部市场委员蒂埃里·布雷顿在首尔举行第一次韩国欧盟数字伙伴关系磋商会议，并就上述内容达成一致。韩欧数字伙伴关系磋商会议是双方为履行去年11月缔结的韩欧数字伙伴关系而新设的长官级别协议机制，韩国科学技术信息通信部长官和欧盟内部市场委员分别担任首席代表，由双方每年轮流举办。在当天举行的首次会议上，双方就韩欧合作推动全球数字规范树立的重要性形成共识，并对去年缔结伙伴关系时决定优先推进的11项合作课题中6项的现状进行了评估，对合作事项进行了讨论。双方还商定，通过科学技术信息通信部的半导体国际合作研究课题和欧盟的半导体研究创新计划，推进韩欧半导体共同研究。为此，双方将创办“韩欧半导体研究者论坛”，交流半导体领域的最新技术和动态。论坛将由双方每年轮流举办。韩欧双方还将推进在其他高新技术领域的合作。在高性能计算（HPC）和量子技术领域，两国有关机构将签署谅解备忘录，提高研究人员使用基础资源的便利性，带动运用高性能计算资源进行的应用研究。另外，双方以此次会议为契机组建了量子技术专家工作组，并商定由工作组发掘量子计算、量子传感器、量子通信等共同研究领域，讨论供应链和生态系统的构建方案。会议还建议科学技术信息通信部和欧盟网络安全局签署谅解备忘录，并商定启动实时沟通渠道，以定义高危险人工智能、实现可信赖的人工智能为目标，交流法律和政策推进情况。