尹锡悦访问常春学校和游戏特色学校：须满足不同的教育需求

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦访问提供集教育和看护于一体的综合性服务的“常春学校”。他表示，扩大选择范围、让教育需求群体学到想学的东西是政府和教育部门的本分。尹锡悦3日下午访问京畿道水原的一所小学，在参观该校常春学校学习项目后作出了上述表态。尹锡悦说，照顾老年人是纯粹的福利问题，照顾儿童则是关系到教育的问题，应通过各种教育培养儿童丰富的想象力。我来到这里参观，发现教育确实在往好的方向转变。尹锡悦参观多元文化家庭学生的韩语课后表示，让这些学生顺利适应韩国的生活和文化，对我们的国家来说至关重要，政府将在最大限度内提供预算支援。总统室在报道资料中表示，到2025年将把常春学校推广到全国各地，并由教育部主导，分阶段整合囊括从托教一体型项目到常春学校的儿童看护体系。之后，尹锡悦访问了位于京畿安养市的游戏特色学校京畿游戏迈斯特高中（Meister High School，产业需求对口型高中）。尹锡悦听取了对学校自主开发的学习、就业支援体系等方面的介绍，并参观了高三学生的自制游戏发表课。总统室发言人李度运表示，尹锡悦总统说，全球游戏市场持续扩大，所有国家都在尽心竭力地扶植游戏产业，这是我今天来访的目的。