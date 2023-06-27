韩党政：继续实施福岛水产进口禁令直至国民放心

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韩国国际广播电台报道：国际原子能机构（IAEA）关于日本福岛核电站核污水排放计划安全性的最终报告公布在即，韩国国民力量党和政府召开恳谈会，就后续对策进行了讨论。党政3日举行国际原子能机构验证结果报告后续对策恳谈会，商定在该机构发布最终报告后，向国民详细说明主要内容，且即使报告得出排污计划安全的结论，也将继续实施福岛水产进口禁令，直到国民放心为止。国民力量党党鞭尹在玉表示，将在国民感到安全之前，持续做详细说明。当天的会议还就政府层面制定周密、全面的对策进行了讨论。尹在玉表示，党政决定由政府各部门拟定详细计划，并与党分享必要的资料。如有必要，将召开长官或次官会议全面梳理有关情况。尹在玉就目前正在实施的福岛水产进口禁令表示，党的立场是禁令不设期限，在国民放心之前，将继续禁止进口福岛水产品。政府将秉持食品领域绝不能发生任何引发不安的事件的态度，做好应对工作。尹在玉说，我国政府将对国际原子能机构的报告进行验证，这是理所应当的程序、也是应做的工作。国民力量党“守护我国海洋”验证工作组委员长成一钟在恳谈会上表示，尹锡悦政府从未对福岛核电站核污水排放表示赞同，只是继承并更细致地推行了文在寅政府时期的措施。成一钟还提议，日本启动污水排放的7个月后，在两党人士的共同参观下，任选一个地点对我国海洋实施辐射检测。他说，若辐射未超标，民主党必须负起责任，接受国民的审判。