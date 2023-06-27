韩6月消费者物价同比上涨2.7%

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韩国国际广播电台报道：6月，韩国消费者物价指数同比上涨2.7%，时隔21个月涨幅回落到3%以下。这主要受到了石油类产品价格大幅下滑、服务项目价格涨幅略微放缓的影响。据统计厅发布的数据，6月消费者物价同比上涨2.7%。这是自2021年9月以来，消费者物价涨幅时隔21个月回落至3%以下。消费者物价3月上涨4.2%、4月和5月分别上涨3.7%和3.3%，6月下滑至3%以下。物价涨幅收窄主要受到了国际油价下滑的影响。汽油和柴油等石油类价格同比下滑25.4%，创1985年相关统计实施以来的最大降幅。统计厅经济动向统计审议官金宝京说，物价上涨率下滑0.6个百分点，降幅的75%是来自于石油类价格下滑的影响。此外，服务价格上涨率为3.3%，涨幅较前一个月收窄0.4个百分点。其中外出用餐费上涨6.3%，为16个月以来的最小涨幅。另一方面，受5月公共事业费上涨影响，电费、燃气费和水费上涨近26%。剔除变动性较大的农产品和石油类的核心物价上涨4.1%，涨幅较前一个月收窄0.2个百分点。韩国央行预计，截至本月，消费者物价涨幅将持续放缓，随后再次回升，年底将在3%左右浮动。央行还分析指出，物价仍然面对着国际油价变化、国内外经济走势、公共事业费上调等较大的不确定因素。