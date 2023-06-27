首尔市长吴世勋：正推动上调公共交通费

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韩国国际广播电台报道：首尔市长吴世勋在3日举行的就任一周年记者恳谈会上表示，首尔市公共交通费已无法再维持目前的水平，正推动进行上调工作。吴世勋市长说，负责地铁运营的首尔交通公社累计亏损1.2万亿韩元，公交汽车累计亏损也达到8500亿韩元。首尔的交通费在全球属于最低水平，市政府也希望能够维持下去，但已经很难支撑。吴世勋说，虽然无法断言交通费上调的具体时间，但首尔市已决定将公交车费上调300韩元，并与京畿道、仁川市就地铁费展开协商。他说，目前中央政府正在对物价进行调控，首尔市将与政府商讨交通费的上调幅度、具体时间等事宜。首尔市长吴世勋还表示，今后将以“与弱者同行”为施政目标，成功推进有关具体项目，提高首尔的城市竞争力，使首尔跻身全球五大城市。另外，首尔地铁费也即将上调。首尔市提出了与公交汽车相同的上调300韩元的方案。但是，负责调价的韩国铁道公社提出了分两次上调、每次加价150韩元的方案，目前双方正在协调上调幅度和时间。首尔市还须与共用地铁线路的京畿道、仁川市协商。首尔市计划在本月中旬召开物价对策委员会,敲定公共交通费上调方案。首尔市表示,公交车和地铁费各上调300韩元后，年亏损规模将分别减少3000亿韩元左右。首尔市长吴世勋表示，中央政府在调控物价方面存在迫切的理由，首尔市充分认同这一点并予以协助，为此推迟了上调时间。今年初，首尔出租车起步费上调了1000韩元。公共交通是普通市民的代步工具，公交汽车和地铁票价接连上调将对实现2%的物价目标造成影响。