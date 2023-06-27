国际原子能机构总干事格罗西本月7日至9日访韩

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韩国国际广播电台报道：国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西在结束对日本的访问后，将于本月7日至9日对韩国进行为期3天的访问。格罗西将向韩国政府说明国际原子能机构关于日本污水排放计划的评估报告的内容。据悉，格罗西将与韩国外交部长官朴振等人士面谈。韩国国务调整室第一次长朴购然透露，格罗西即将访问日本，随后还将访问韩国。访韩期间，格罗西将与原子力安全委员会委员长会晤，向韩方说明国际原子能机构的评估报告。在野党共同民主党认为，国际原子能机构的报告将容忍日本福岛核电站核污水排海，为此启动了紧急应对体系。该党将在对报告内容进行分析后，推动在国会运营委员会举行听证会。共同民主党国会副党首李龙雨表示，政府把国民的担忧看做谣言的影响，这种行为不可取；国际原子能机构的报告公布后，将正式展开验证工作。国民力量党批评说，国际原子能机构的报告尚未公布，共同民主党就开始煽动国民的不安情绪。该党党鞭尹在玉表示，民主党在还未看过最终报告前便妄下定论，然而无论民主党如何攻击国际原子能机构，关于污水的科学真相都不会改变，就好比地球一直在转动。政府表示将继续维持对福岛水产品的进口禁令，不过对于民主党提出的召开听证会的要求，尹在玉表示，由于民主党单独审议通过了要求日本撤回排污计划的决议案，双方间协议已被撕毁，执政党不会再给予协助。