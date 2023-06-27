韩政府将今年经济增速预期下调至1.4%

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韩国国际广播电台报道：韩国政府将今年的经济增长率预期从原本的1.6%下调0.2个百分点，至1.4%。这主要是因为今年韩国对外出口不如预期。另外，今年消费者物价涨幅将低于政府的预期，为3.3%韩国政府4日在《2023年下半年经济政策方向》报告中发表了计入上半年经济运行情况的经济增长率和物涨幅预期。报告首先指出，受贸易放缓导致出口低迷的影响，今年经济增长率预期从原先的1.6%下调至1.4%。这低于韩国开发研究院(KDI)、经济合作与发展组织(OECD)、亚洲开发银行(ADB)所预测的1.5%。今年韩国出口将较去年下滑6.6个百分点，与此前4.5%的预测相比有所扩大。进口将较去年减少8.6个百分点。企划财政部表示，韩国经常收支将实现230亿美元的顺差，但这并非进出口的影响，而是受到分红收支等的影响。受半导体行业不景气等因素的影响，设备投资预计将减少1.2%。今年消费者物价涨幅将小于预期，消费有望持续恢复、就业持续增加。政府预计，今年的物价上涨率为3.3%，比原有的3.5%低0.2个百分点。政府认为，随着能源、粮食等国际原材料价格趋稳，农产品收成好转，物价上涨放缓的速度比当初预想的更快。企划财政部第一次官方基善表示，目前还存在着很多不确定因素，若食品价格或油价有上调迹象，政府将动用税收政策工具，全力稳定物价。在民间消费方面，由于就业行情良好、储蓄持续积累、消费心理改善等因素，下半年民间消费将呈现缓和的复苏势头，预计全年将增长2.5%。今年新增就业人数预期从现有的10万大幅上调至32万。失业率预期为2.7%，下调0.5个百分点。政府表示，随着下半年经济运行情况不断改善，物价、就业将逐步好转。不过受高利率影响，美国经济增长势头放缓、中国经济延缓复苏等外部不确定因素仍然存在。