韩朝野分别就IAEA核污水报告召开紧急议员大会 商讨对策

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韩国国际广播电台报道：国际原子能机构（IAEA）发布内容为日本核污水排海计划符合国际安全标准的最终报告后，韩国朝野分别召开紧急议员大会，商讨应对措施。在野党共同民主党表示，绝不能接受为日本量身定制的报告，将推进举行国会听证会。围绕4日公开的国际原子能机构最终报告，朝野分别召开了紧急议员大会，正式打响舆论战。执政党国民力量党谴责称，共同民主党展开谣言煽动，只因与他们的主张不同，就一口咬定报告是为了迎合结论而写，还声称第一流的核电专家是收受贿赂的腐败势力、进行政治煽动。国民力量党党鞭尹在玉表示，共同民主党拿会经过数千、数万公里才回流的水助长混乱、进行煽动，证明这既不是科学问题、也不是外交问题，只是政治上的算计。国民力量党还向国会伦理特别委员会起诉了民主党党首李在明、国会副议长金荣珠和议员林钟声，理由是他们发表有关核污水排放问题的不当言论。共同民主党表示，国际原子能机构的报告无异于受日本政府和东京电力委托而制作的报告，将全力予以应对。共同民主党将成立阻止核污水排海计划的总负责组，并通过议员代表团访日、召开国会听证会等查问排污的危害性。共同民主党表示，政府和执政党理应负起查问责任，但却束手无策，一切都在按照日本的脚本进行。共同民主党党首李在明表示，无论如何包装，日本福岛核电站排污都是彻彻底底的针对民众的国家利益侵犯行为。正义党议员在日本驻韩国大使馆前的绝食示威已进入第10天。正义党表示，此次发布的报告是核污水排海计划的免罪符，在7月召开的临时国会会议上定要就该问题成立特别委员会。