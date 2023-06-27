韩联参：北韩侦察卫星毫无军事效用 结束打捞工作

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韩国国际广播电台报道：韩国军方表示，5月军方打捞起坠落在西海海域的北韩军事卫星“万里镜-1”号残骸，进行分析后发现该卫星毫无军事效用。军方5日上午结束了对北韩发射体的打捞和分析工作。联合参谋本部（以下简称“联参”）5月31日宣布，在西海海域打捞起北韩军事卫星“万里镜-1”号残骸。联参表示，韩美专家对残骸进行了精密分析，得出了北韩侦察卫星毫无军事效用的结论。不过军方并未公开得出该结论的依据和照片等资料。国家情报院在北韩发射卫星当天表示，“万里镜-1”号长1.3米、重300公斤，是仅能执行初级侦察任务的小型低轨道地球观测卫星。联参5日上午9时表示，在西海公海上进行的对北韩所谓太空发射体“千里马-1”型等的残骸搜寻工作已全部结束。军方于5月31日北韩进行发射后启动打捞工作，总计持续了35天。军方介绍说，北韩进行发射后，军方随即开始追踪并确认了残骸坠落地点，随后投入海军舰艇、飞机和深海潜水人员展开搜寻。6月16日，军方打捞起疑似“千里马-1”型二级箭体的残骸，一周后又打捞出疑似军事卫星的物体。军方将打捞出水的主要残骸移送至国防科学研究所，韩美两国专家共同进行了精密分析。联参表示，尽管作业环境艰难，但军方仍打捞起不少残骸，表现出优秀的作战执行能力。