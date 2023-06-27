IAEA：将与韩国共同进行核污水样本第二、三轮分析工作 下半年公布结果

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韩国国际广播电台报道：国际原子能机构（IEAE）决定与韩国原子力安全技术院共同进行对日本福岛第一核电站污水样本的进一步分析工作，并于下半年公布分析报告。国际原子能机构表示，对福岛核电站储水罐核污水样本的第二、三轮分析工作将由该机构陆地环境放射化学实验室（TERC）与韩国原子力安全技术院共同进行。核污水样本分析工作旨在检测经东京电力多核素去除设备处理后保管在核电站用地储水罐中的污水是否还余有除氚以外的其他危害人体的放射性核素。为保证客观性，第一轮分析工作采集了与东京电力所使用样本相同的样本，并委托给第三方研究机构，随后对双方的分析结果进行了比对。包括陆地环境放射化学实验室在内的国际原子能机构下属3家实验室和韩国、法国、瑞士、美国的研究机构参与了第一轮分析工作。结果显示，未发现达到危害人体水平含量的其他放射性核素。第二、三轮分析同样将采用实验室间比对的方式进行，位于奥地利塞伯斯多夫的国际原子能机构陆地环境放射化学实验室、韩国原子力安全技术院测量环境放射性分析实验室（ALMERA）将参与分析工作。测量环境放射性分析实验室是与原子力安全技术院保持合作关系的国际原子能机构指定的亚太地区中心实验室。为与陆地环境放射化学实验室展开进一步分析工作，原子力安全技术院已于去年11月接收核污水样本。两家机构将分析样本中是否能检测出活度浓度超标的放射性核素，并与东京电力的分析结果作对比。国际原子能机构表示，分析结果将于今年下半年公布。