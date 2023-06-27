韩防卫事业厅首次招标采购反无人机系统 防范北韩无人机

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韩国国际广播电台报道：韩国将首次采购反无人机防御系统，以保护政府和军方主要设施免受北韩无人机的攻击。据防卫事业厅6日消息，该部门将开展“重要区域反无人机综合系统”国内招标工作，招标截止到下月8日。此次招标规模为485.5亿韩元，旨在防御以空军基地、海军港口等陆海空军主要设施及政府机构为目标的敌方无人机攻击。这是韩国首次采购目的为保护主要设施的无人机防御系统。去年底北韩无人机入侵韩国后，军方向尹锡悦总统报告对策，该项目即为其中之一。当时军方表示，将尽快获取对民间破坏最小且可打击敌方无人机的打击系统。反无人机系统主要分为两种，分别是直接破坏无人机的硬杀伤（Hard Kill）系统和使无人机失灵的软杀伤（Soft Kill）系统，这次将采购的反无人机综合系统属于软杀伤系统。防卫事业厅表示，这类系统对小型无人机进行探测、识别，随后采用干扰等方式使无人机无法正常运作，达到消除其威胁的目的。去年12月26日，北韩5架无人机侵犯我国领空，其中1架甚至进入了以龙山总统室和国防办公大楼为中心设置的P-73禁飞区。当时军方投入“眼镜蛇”攻击直升机进行攻击，但未能击落。KA-1轻型攻击机在追赶返回北韩的无人机途中曾有攻击机会，不过因考虑到对民间的破坏未实施攻击。