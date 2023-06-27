韩政府明日公布核污水排海独立评估报告 包含对日方建议

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韩国国际广播电台报道：韩国政府将于7日公布对日本福岛第一核电站污水排放计划安全性的综合评估报告。报告将包含韩国政府自2021年起至今进行的所有独立评估结果，并表明政府对污水排放设施的最终立场。国务第一次长朴购然6日在日本核污水每日简报会上表示，韩国政府一直以来对日方的公开资料、考察团获得的资料进行分析，并在此基础上对东京电力的污水排放计划进行独立评估，评估结果将在明天的简报会上向国民和媒体公开。政府自2021年8月起在韩国原子力安全技术院的主导下展开对核污水排放安全性的评估。报告将包括原子力安全技术院的分析结果、对今年5月政府考察团获得的原始数据的分析、对日方排放设施试运行结果的评价等，韩国专家对国际原子能机构4日公布的最终报告的评价也将包含其中。原子力安全委员会放射线防灾局局长申在植（音）表示，除了最终结果，报告中还有对日方的建议。朴购然表示，政府核污水应对工作组负责人、国务调整室长方文圭，主管报告撰写的原子力安全委员会委员长刘国熙，以及有关部门次官将出席明天的简报会。有关人士在说明评估结果的同时，还将向国民介绍政府的立场。另外，朴购然表示，日方即将对排海计划的启动时间展开具体探讨。日本计划在今年夏季启动排放。朴购然介绍说，日本原子力规制委员会明天将向东京电力发放污水设施使用前检查结束证，该证明相当于合格证，意味着污水排海设施的准备工作全部结束。有意见指出，若核污水排放过程被认为符合安全标准，日方有可能通过向世贸组织起诉等手段，施压韩国解除福岛水产品进口禁令。对此，朴购然表示，无论在何种情况下，政府的意志都是最重要的，至少政府绝不会主动恢复进口。另据外交部人士介绍，国际原子能机构总干事格罗西将于7日晚抵达韩国，8日先后与原子力安全委员会委员长刘国熙、外交部长官朴振会晤。