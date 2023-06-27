韩统一部公开《南北联合声明》幕后谈判文档 总计1700余页

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韩国国际广播电台报道：关于《南北联合声明》（又称《七四联合声明》）的会谈过程史料日前公开。《南北联合声明》是韩半岛分裂后南北政府达成的首份协议，这次公开的史料展现了双方为促成这份协议而进行的秘密谈判过程。韩国统一部6日公开了1972年11月至1979年2月的南北政治领域会谈文档，文档分为2卷、总计1678页。此次公开的史料中包括《南北联合声明》发表前的秘密谈判（11次，1971年11月-1972年6月）、《南北联合声明》（1972年7月）、南北协调委员会共同委员长会议（3次，1972年10月-11月）、南北协调委员会会议（3次，1972年11月-1973年6月）、南北协调委员会副委员长会议（10次，1973年12月-1975年3月）的进行过程和记录。《南北联合声明》发表前进行的秘密谈判是韩半岛分裂后南北政府间首次展开会谈，双方工作人员、高级别官员密集互访。在秘密谈判中达成的协议内容于1972年7月4日以联合声明的形式在首尔和平壤同时公布。《联合声明》提出自主统一、和平统一、推动民族团结三大统一原则。然而不久后南北间便发生了散播传单等事件，导致矛盾加剧。另外，双方在南北协调委员会的委员人选、议题设定等方面也存在分歧，未能取得实质性成果。这是统一部第3次公开南北会谈有关文档，去年公开了2次（《南北对话史料集》第2-6卷）。公开的文档原件可在南北会谈总部、国立统一教育院、北韩资料中心的南北会谈文档阅览室浏览。具体文档目录和阅览方法可登录南北会谈本部官网（https://dialogue.unikorea.go.kr）查询。