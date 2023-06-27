尹锡悦7月10日至15日访问立陶宛、波兰

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦将于本月10日-15日对立陶宛、波兰展开为期6天的访问。尹锡悦将于当地时间10日-12日访问立陶宛首都维尔纽斯，出席北约峰会。金建希女士将陪同出访。这是尹锡悦就任以来第2次以观察员身份出席北约峰会，第1次是去年6月。尹锡悦将在会议上与各国首脑就乌克兰战争、北约与印太地区间合作、新型安全威胁等问题进行商讨。此外，尹锡悦将与北约秘书长会晤，并接连与荷兰、挪威、立陶宛等国家领导人举行双边会谈。尹锡悦还将出席立陶宛总统主持的北约盟友和伙伴国家晚宴，并出席亚太四国（韩国、日本、澳大利亚、新西兰）峰会。总统室表示，正与日本就北约峰会期间举行韩日首脑会谈进行协调。此前有报道称，日方将在会谈上向韩方说明核污水有关立场。对此，总统室表示，并不会提前就会谈议题进行讨论，不过日本首相表示，将推进能够打消日本国民和邻国担忧的方案。当地时间12日晚，尹锡悦夫妇将启程前往波兰首都华沙。此行是应波兰总统邀请进行的国事访问。这将是韩国总统自2009年以来，时隔14年再次对波兰进行正式访问。尹锡悦将于13日出席在波兰总统府举行的正式欢迎仪式，随后举行韩波首脑会谈。今年是两国建立战略伙伴关系十周年，两国首脑将在会谈上讨论进一步发展双边关系的方案。随后，尹锡悦将分别与波兰总理、参议院议长、众议院议长会晤，并出席无名烈士公墓献花活动。尹锡悦还将和波兰总统出席商务论坛，并在华沙大学与韩国、波兰的青年一代进行对话，随后出席波兰侨胞恳谈会。总统室表示，尹锡悦此行期间不会访问乌克兰。