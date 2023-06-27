韩政府成立外国人力综合管理推进工作组 推动放宽相关制度

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韩国国际广播电台报道：韩国政府将推动实施关于雇佣外国劳动者的新方案，以减轻雇佣方负担。国务调整室5日召开第38次外国人力政策委员会会议，表决通过了对非专业外国人力（E-9）工作场所变更制度和外国劳动者住宿费标准、居住环境的改善方案。另外，会议决定成立外国人力综合管理推进工作组并运行至明年6月底。当天的会议决定修改相关制度，根据修改后的制度，若外国劳动者在入境初期变更工作场所，只要责任不在于雇佣方，则无需经过原有的招人努力期（7天-14天），便可立即申请雇佣新的外国劳动者。国务调整室表示，此举旨在减轻雇佣方在招聘替代人力方面的负担。另外，会议决定成立专家支援团，防止工作场所变更引发雇佣方和外国劳动者间的矛盾；并面向企业和外国劳动者加强提供关于工作场所变更原因、变更纪录等信息。会议还决定放宽再入境特例的要求，通过鼓励政策，引导外国熟练人力长期工作。比如允许在同一个工作场所工作满一定时间的外国劳动者无需经过出境后再入境的过程便可继续工作。在外国劳动者住宿方面，政府将提供指导方针，允许提供宿舍的企业根据当地市场价格合理制定住宿费，并建立优秀宿舍认证制度、提供奖励，逐步改善外国劳动者的居住条件。