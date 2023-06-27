韩5月经常项目收支转为顺差 货物贸易顺差18.2亿美元

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韩国国际广播电台报道：5月经常项目收支出现19亿多美元的顺差，时隔一个月转亏为盈。韩国银行（央行）7日发布的2023年5月国际收支初步统计数据显示，5月韩国经常项目收支顺差为19.3亿美元（约合2.5万亿韩元）。进入今年后，1月和2月连续两个月出现逆差，3月重返顺差，但4月再次转负，5月又转为顺差。前五个月经常项目收支累计出现34.4亿美元的逆差，收支规模同比减少222.5亿美元。从各项目收支来看，货物贸易收支实现18.2亿美元的顺差，连续两个月出现顺差，不过收支规模同比减少11.3亿美元。5月，出口(527.5亿美元)同比减少90.6亿美元，减幅达14.7%。自去年9月以后，连续九个月同比减少。从出口项目来看，乘用车(以通关为准、+52.9%)出口表现良好，半导体(-35.6%)、石油制品(-33.0%)、化学工业产品(-20.8%)等的出口低迷不振。从出口对象地区看，面向东南亚（-29.1%）、中国（-21.1%）、日本（-8.4%）、欧盟（-3.0%）的出口萎缩。另外，进口(509.3亿美元)也有所减少（-79.3亿美元），减幅达13.5%；其中原材料进口同比减少20.3%。服务贸易收支也出现9.1亿美元逆差。由于前往日本旅游人数增加，旅游收支（-8.2亿美元）持续出现逆差，4月出现顺差的运输收支也转为3.5亿美元逆差。