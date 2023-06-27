IAEA总干事格罗西离开韩国 日本排海计划启动进入倒计时

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韩国国际广播电台报道：国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西与共同民主党议员会晤后，结束为期3天的访韩行程、离开韩国。有分析认为，随着国际原子能机构发布最终报告、格罗西访韩，日本核污水排放计划的启动也已迫近。格罗西结束为期3天的短暂访韩行程，离开韩国。格罗西在日本停留了4天，期间积极展开媒体见面会等活动，而在韩国则相对低调，似乎顾及到了敏感的舆论氛围。格罗西对记者关于访韩之行是否取得满意成果的提问也未予以回答。格罗西在入境时遇到反对示威，接受媒体采访时关于可以在排放污水中游泳的发言也引起了争议。访韩期间，格罗西仅完成了与外交部长官朴振、原子力安全委员会委员长刘国熙、民主党议员会晤等官方行程。与朴振会晤后，格罗西在社交媒体平台上发帖强调排污启动后进行后续监视的重要性，安抚韩国民众的反对情绪。格罗西表示，包括韩国在内，来自11个国家的著名科学家参与了国际原子能机构福岛核污水排放计划报告书的撰写工作。随着国际原子能报告对排放计划作出了不存在问题的结论，日本排污计划的启动也进入了倒计时。分析指出，由于9月初将举行东盟峰会等活动，日本最快将于下月启动排放工作。韩国政府要求日本和国际原子能机构在排放计划最终阶段继续与韩国协商，并允许韩国参与后续检验工作。日本首相岸田文雄预计将在11日起举行的北约峰会期间，推动将福岛核污水问题作为议题，并大力强调排放计划的安全性。韩日两国首脑将在北约峰会期间时隔2个月再次会晤，届时日方将在何种程度上接受韩国对核污水检验和管理的要求，引起了外界关注。