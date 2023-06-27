尹锡悦启程出访立陶宛、波兰 出席北约峰会

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦启程访问立陶宛、波兰，此行旨在出席北约峰会、加强与西方的安全和经济合作。尹锡悦和随行人员乘坐的空军1号于10日下午1时20分许从城南首尔机场起飞。尹锡悦将从10日起在立陶宛首都维尔纽斯停留3天，出席北约盟友和伙伴国家会议，并同与会国家领导人举行会谈。这是韩国总统第二次出席北约峰会，上一次是在去年。尹锡悦还将在当地同日本首相岸田文雄举行首脑会谈，讨论福岛核污水排放问题等议题。总统室表示，将秉着国民健康安全第一的原则，就日方提出的问题阐明韩国政府的立场。同时，尹锡悦还将接连同挪威、荷兰、新西兰、匈牙利、罗马尼亚、瑞典、爱沙尼亚、斯洛伐克、芬兰、立陶宛10国领导人举行双边会谈。尹锡悦将同各国领导人商讨扩大合作的方案，并争取各国对釜山申博的支持。另外，继去年之后，韩国、日本、澳大利亚、新西兰将再次举行北约亚太伙伴国（AP4）首脑会谈，此次会议将由尹锡悦主持。尹锡悦随后将对波兰进行正式访问。访问期间，尹锡悦将出席韩国波兰首脑会谈、两国领导人出席的商务论坛，并与两国未来一代对话。规模为89人的经济代表团将随同出访。总统室表示，除了电池、国防、核电等现有的合作领域，对乌克兰重建感兴趣的建筑公司也将随行。今后波兰将成为乌克兰重建项目的枢纽地区，双方将就政府对企业的支援方案进行讨论。