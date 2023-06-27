韩美核磋商小组首次会议本月18日在首尔举行

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韩国国际广播电台报道：韩美核磋商小组首次会议将于本月18日在首尔举行。核磋商小组属于韩美延伸威慑协议机制，旨在应对北韩核威胁。总统室8日表示，韩美核磋商小组成立会议将于18日在首尔召开，双方将就情报交流、磋商体系、共同规划和实行方案等进行磋商，加强对北核遏制力。今年4月，两国首脑在《华盛顿宣言》中就设立核磋商小组达成一致。该机制的目的是加强延伸威慑力、讨论核和战略规划、管控北韩对不扩散机制的威胁。对首次会议选在首尔举行的原因，总统室有关人士表示，这是第一次会议，再加上韩国处于北韩核威胁的中心，具有双重的象征意义。核磋商小组由两国次官助理级别官员担任首席代表，不过首次会议将由级别更高的两国国家安全委员会成员主持。总统室表示，成立会议将由国家安全室第一次长金泰孝和美国国家安全委员会印太事务协调员库尔特·坎贝尔、美国国家安全委员会国防和裁军政策协调员卡拉·阿伯克龙比共同主持，两国国防、外交官员出席。核磋商小组会议定为每季度举行一次、一年四次，会议结果将立刻向总统汇报。7月的第一次会议之后，今年还将举行2-3次的会议。总统室表示，期待通过今后定期举行的核磋商小组会议，美国投入包括核在内的所有战力，与韩国的战略相结合，构建起强有力的韩美延伸威慑执行力。