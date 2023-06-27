韩在野党议员再次访日阻止排污 执政党称在国际上丢人现眼

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韩国国际广播电台报道：韩国在野党共同民主党和无党籍议员10人再次访问日本，阻止福岛核电站核污水排放计划。此次行程为期三天。这些议员已预告将在日本首相官邸前举行抗议示威，并召开外媒记者会。执政党批评共同民主党在国际上丢人现眼。反对福岛核电站排放核污水的在野党议员10人和渔民访日团聚集在日本首相官邸前，与日本市民团体一道举行反对核污水排放示威集会。议员们指出，访问日本旨在转达韩国反对排放核污水的舆论，日本政府通过国际原子能机构的虚假报告强行执行未获得本国国民同意的排污。议员们主张，日本政府应效仿美国三英里核电站、前苏联切尔诺贝利核电站事故，在日本境内处理福岛核电站核污水。共同民主党议员朱哲铉表示，日本是第一个将核废弃物排放大海的国家，开创了最坏的核废弃物处理先例。韩国渔民也呼吁日本立刻停止核污水排放计划。渔民梁元泽（音）表示，只是传出日本将排放核污水的消息，韩国水产业就已面临巨大危机。访日团还访问了允许东京电力使用排污设施的日本原子力规制委员会，传达了抗议书信，并在日本国会前举行示威集会。访日团还宣布将在日本举行外媒记者会。国民力量党批评共同民主党议员前往日本访问损害国家利益。该党党鞭尹在玉表示，民主党基于党利党略在国际上丢脸出丑，损害了国家利益，令人愤慨。国民力量党要求执政党放弃一味反对的无知态度，尊重国际原子能机构的权威和国际地位。