金与正再次威胁：美军侦察机若再犯境 将采取军事应对行动

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韩国国际广播电台报道：北韩劳动党副部长金与正11日表示，美国空军战略侦察机侵犯北韩东海专属经济区（EEZ）上空。金与正再次威胁说，若再次犯境，北韩将采取军事应对行动。据朝中社报道，金与正当天清晨发表谈话说，美国空军战略侦察机擅自侵犯北韩专属经济区上空，我已经预告我军将采取应对行动。金与正主张，美国空军战略侦察机于10日5时15分至13时10分在江原道通川东部435公里至庆尚北道蔚珍东南部276公里海域上空前后8次擅自侵犯我方专属经济区上空，并实施空中侦察。金与正前一天也曾提到美军的侦察活动，但这次更加具体地说明了侵犯的位置和次数。金与正于10日下午9时许发表了谈话，这是时隔9个小时再次发表谈话。金与正强调，若美军一而再地擅自侵犯，将会经历非常危险的飞行。金与正还将将韩国称为“大韩民国”。她说，大韩民国军方再次就美军的挑衅行为挑起事端，将美国空军的侦察活动称为韩美正常的飞行活动，否认了对我国主权的侵犯事实。金与正指出，这是北韩与美军之间的问题，大韩民国军方流氓不要不自量力，应立刻闭嘴。北韩国防省发言人前一天清晨发表谈话称，最近美军侦察机RC-135、U-2S和全球鹰无人侦察机(RQ-4B)进行了空中侦察活动，侵犯东海领空数十公里。北韩表示，这种行动必将付出代价，不能保证不发生美国空军战略侦察机在东海被击落的冲击性事件。