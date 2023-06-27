《通胀削减法案》实施后韩仍排名美环保汽车进口榜单第一

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韩国国际广播电台报道：尽管美国推行《通胀削减法案(IRA)》带来挑战，但在美国进口环保车排名中，韩国仍稳居榜首地位，环保汽车出口扩大带动了韩国汽车整体出口的良好势头。韩国产业研究院表示，要想延续这样的出口成果，必须推行出口多元化、推进商用车电动化、加强车载软件开发等。产业研究院在10日公布的《汽车出口结构变化和未来课题》报告中分析了韩国贸易协会的统计数据，在今年第一季度美国环保汽车进口额中，韩国产占比最高，达21亿3000万美元。其次依次为日本产（18亿8000万美元）、德国产（15亿4000万美元）、加拿大产（12亿美元）、英国产（4亿3千万美元）等。到2020年为止，韩国在美国环保汽车进口排名中排在第4位，2021年上升到了第2位，提升了两个名次。 去年进一步跃升至第一位，预计今年也将继续维持同样的排名。产业研究院表示，如果想延续以最大出口市场美国为中心的汽车出口的好转势头，就应该在推进出口市场多元化政策的同时，通过制定确保中长期汽车产业竞争力的方案来维持出口竞争力。该机构表示，新兴国家推进碳中立政策，成为扩大电动汽车市场的机会。产业研究院一位有关人士表示，为了确保汽车产业的中长期竞争力及谋求产品的高附加值化，必须扩大商用车部门的电动化政策和对移动服务及车载软件领域的政策支援。