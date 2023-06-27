“脱北者大会”在华盛顿举行

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国非政府机构“北韩人权委员会”在华盛顿召开了由韩美两国脱北者参与的“年轻脱北者领导人大会”。当地时间10日召开的本次大会上，韩国和美国的年轻脱北者聚集在一起，表示将为改善北韩人权状况发挥更加主导的作用。本次大会是为了让此前在韩美两国政府制定北韩人权政策过程中被冷落的年青一代脱北者进一步发出声音。今年3月在联合国安理会上揭发北韩人权实际情况而备受关注的脱北者青年李书贤(音译)表示，接受过高等教育、拥有多种经验的年轻一代不仅有各自的经历和为了在北韩、中国生存而斗争的经历，还怀抱着向国际社会提出解决方案的希望。富布赖特奖学金获得者、在纽约大学专攻国际关系学的金珍美(音译)指出，少数脱北者过分强调自己经历的苦难等，媒体只关注这些现象，但这对实现北韩政权交替的最终目标没有帮助。此外，毕业于北韩金策工业综合大学的软件工程师、2015年成为美国公民的金某，脱北者定居支援团体"Woori on"的代表朴大贤(音译)，撰写《AOZIOZ》一书的Peace Agora代表赵庆一(音译)，《月刊朝鲜》记者郑光成(音译)，从事建筑设计工作的南松(音译)，在国立首尔大学公益法律中心为脱北者和难民辩护的林哲(音译)律师等也参加了本次大会。