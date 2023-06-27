韩国产轻型战斗机运抵波兰

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韩国国际广播电台报道：韩国产轻型战斗机FA-50在国内出厂一个月之后已运抵波兰。KBS获得了2架FA-50战斗机拆装后交付给波兰的视频。据KBS记者报道，一架韩国货机前部的出入口，人们小心地将特殊包装的长形物体移到机外。出口波兰的国产轻型战斗机FA-501二号机安全抵达波兰。相关企业人士表示，自去年9月签订48架出口合同后，在最短的时间内实现了出厂和交货。此次首先交付的2架FA-50的机身、机翼、发动机分别装箱后从韩国出发。考虑到乌克兰战争等因素，货机没有选择经过俄罗斯附近的普通航线，而是向美国方向绕行。在波兰当地重新组装的FA-50一、二号机在经过自行检查后，将进行首飞。根据波兰政府的计划，这批战机将在定于下月15日举行的波兰国军日活动中首次亮相。波兰副总理兼国防部长马里乌什·布瓦什恰克上月7日表示，购买FA-50GF是波兰增强国防力量项目的一环，可以作为有效防御外部威胁的方案。此外，韩国还与波兰签订了K9自行火炮、K2战车和“天舞”多管火箭炮等17万亿韩元规模的武器出口合同。此次尹锡悦总统对波兰进行国事访问，外界对追加签署合同的期待感越来越大。韩国防卫产业振兴会国防产业振兴本部长安尚南(音)表示，业界认为，这将为韩国企业具备研发新型武器系统的潜力提供机会。外界关注，若新合同签署成功，双方会否就大规模金融支援等具体条件展开协调工作。