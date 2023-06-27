新一代“统一米”成为非洲粮荒的“救主”

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韩国国际广播电台报道：为解决非洲根深蒂固的粮食短缺问题，韩国将投入水稻种子。上世纪70年代在韩国种植的“统一”水稻因其高产量发挥了重要作用。据KBS记者报道，非洲几内亚供餐处的午饭菜单是盖饭，但大米始终供不应求。非洲8个国家生产的大米只有600万吨，还需再120万吨。为提高粮食自给率，韩国改良型“统一米”种子将从今年开始投入当地，这是一项名为'K-Rice Belt'的韩国型大米增产项目。韩国今年将援助2000吨大米种子，四年后无偿援助规模将扩大到1万吨。可以比非洲现有栽培品种多收获3倍，有望提高当地粮食的自给率。几内亚食品农业部副部长亚乌·普林蓬·阿多表示，因为我们的大米进口费用正在大幅上涨，所以很高兴能成为这次援助项目的一员。据悉，韩国此次还向几内亚传授了提高稻米产量的农耕方法。从插秧的移栽期开始，韩国将在非洲普及收获所需的自动化装备。政府决定优先支援加纳、冈比亚、塞内加尔等国家，目前正商讨向其他国家追加支援的方案。农林畜产食品部长官郑煌根表示，通过韩国型大米增产项目，与非洲国家共享韩国在短时间内实现大米自给的宝贵经验和方法。20世纪70年代为缓解韩国粮食危机做出贡献的“统一”水稻，时隔50多年将在非洲土地上重新生根发芽。