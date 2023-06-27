韩被强征劳工受害者拒领赔款 要求日企道歉和赔偿

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韩国国际广播电台报道：拒绝政府解决方案的被强征韩国劳工受害者家属11日召开记者见面会，明确表示反对政府启动法院提存程序。但政府对法院不受理提存申请提出了异议，决定继续提交提存申请。被强征韩国劳工受害者的子女在记者见面会上表示，根据年迈或已过世父母的意愿，不能同意政府将赔偿款提存法院。李春植（音）老爷爷的长女李家温（音）表示，在诉讼中已经胜诉，政府却要将赔偿款提存法院，不仅我父亲，这等于是再次杀死所有已过世的受害者。受害者还再次阐明了日本政府和战犯企业必须道歉、赔偿的立场。已故郑昌熙（音）老爷爷的长子郑钟建（音）说，必须获得日本政府和三菱重工的道歉和赔偿，继承父亲的遗志。针对拒绝领取赔偿款的受害者，日帝强征受害者支援财团启动了法院提存程序。但光州、全州和水原等地法院至今并未受理任何一起提存申请，理由是受害方明确反对第三方赔偿方案。外交部认为，不受理提存申请并非法院的判断，而是提存官的判断，将继续提出提存申请。外交部发言人任洙奭表示，启动提存程序后，政府已充分表明立场，财团方面也向受害者和遗属充分说明了立场。受害者方面已向法院提交了支持不受理提存申请的意见书，支持受害者的市民捐款已超过2.7亿韩元。